Scegliere per il futuro | è il progetto degli studenti di Cisano il vincitore del concorso Industriamoci

Gli studenti di Cisano hanno vinto il concorso Industriamoci con il progetto “Scegliere per il futuro”. La premiazione si è svolta oggi nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, dove sono stati premiati i migliori lavori. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle aziende e delle istituzioni, che hanno riconosciuto il valore del progetto degli studenti. La vittoria conferma il successo della iniziativa dedicata a promuovere l’orientamento e l’innovazione tra i giovani.

La premiazione dei migliori lavori ha sancito oggi nell’Auditorium di Confindustria Bergamo la conclusione del Progetto Industriamoci, abbinato al PMI DAY, promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo nell’ambito dell’iniziativa nazionale nata con l’intento di offrire ai giovani delle scuole secondarie di primo grado l’opportunità di un incontro ravvicinato con le più significative realtà economiche del territorio, in vista anche delle loro scelte per il proseguimento degli studi. Sono 104 le aziende e gli enti che hanno aperto le porte a circa 3500 ragazzi provenienti da 46 istituti scolastici della provincia fra il 14 novembre 2025 e il 14 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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