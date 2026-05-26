Scappano dalla polizia locale e lanciano la droga durante l’inseguimento

Durante un inseguimento nel centro storico di Bologna, due persone sono scappate alla vista della polizia locale e hanno lanciato della droga.

Alla vista della polizia locale sono scappati tra le vie del centro storico di Bologna, tentando di disfarsi della droga durante la fuga. È successo venerdì scorso tra via Venturini, piazza VIII Agosto e via Alessandrini, dove una pattuglia del nucleo Centro storico della polizia localeha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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