Scappano dalla polizia locale e lanciano la droga durante l’inseguimento

Da bolognatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un inseguimento nel centro storico di Bologna, due persone sono scappate alla vista della polizia locale e hanno lanciato della droga.

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Alla vista della polizia locale sono scappati tra le vie del centro storico di Bologna, tentando di disfarsi della droga durante la fuga. È successo venerdì scorso tra via Venturini, piazza VIII Agosto e via Alessandrini, dove una pattuglia del nucleo Centro storico della polizia localeha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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