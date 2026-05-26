Sbandieratori fiaccolata e spettacoli teatrali alla parrocchia Sacra Famiglia di Viterbo

Da viterbotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio, la parrocchia Sacra Famiglia di Viterbo ospita l’edizione 2024 di “Famiglie in festa”. L’evento si svolge con sbandieratori, una fiaccolata e spettacoli teatrali, rivolti a famiglie, giovani e bambini. Le tre giornate prevedono attività e manifestazioni che coinvolgono diverse fasce di pubblico, senza ulteriori dettagli sugli eventi specifici o sul programma.

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Dal 29 al 31 maggio la parrocchia Sacra Famiglia di Viterbo accoglie la nuova edizione di “Famiglie in festa”: tre giornate dedicate alla comunità, pensate per coinvolgere famiglie, giovani e bambini. Per tutta la durata della manifestazione sono attivi stand gastronomici con proposte per tutti i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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