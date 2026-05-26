Sbandieratori fiaccolata e spettacoli teatrali alla parrocchia Sacra Famiglia di Viterbo

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio, la parrocchia Sacra Famiglia di Viterbo ospita l’edizione 2024 di “Famiglie in festa”. L’evento si svolge con sbandieratori, una fiaccolata e spettacoli teatrali, rivolti a famiglie, giovani e bambini. Le tre giornate prevedono attività e manifestazioni che coinvolgono diverse fasce di pubblico, senza ulteriori dettagli sugli eventi specifici o sul programma.