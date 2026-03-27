Domani sera, sabato 28, alle 20.30, nella parrocchia di Gattolino si svolgerà la sacra rappresentazione pasquale. L’evento è stato organizzato dai bambini e dai ragazzi delle parrocchie di Gattolino e Villachiaviche. La scena sarà allestita all’interno della chiesa e vedrà la partecipazione di giovani volontari. L’ingresso è gratuito e aperto alla comunità locale.

Saranno molteplici le scene, dopo ognuna delle quali si cambierà location, accompagnati da un carretto rudimentale che contiene luci e microfoni per amplificare le voci dei bimbi Domani sera, sabato 28, partendo circa alle 20.30, si terrà nella parrocchia di Gattolino la sacra rappresentazione pasquale, realizzata dai bambini e dai ragazzi delle parrocchie di Gattolino e Villachiaviche. "La recita - spiega il parroco - si svolgerà all’interno e all’esterno della chiesa, anche nei cortili e terrazzi di alcune abitazioni private. È un momento molto suggestivo e profondo, dove saranno i bambini stessi a fare catechismo ai genitori e ad aiutarli, anche con l’ambientazione esterna, a immedesimarsi nella vicenda terrena di Gesù di Nazaret. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Nella parrocchia di Gattolino bambini e ragazzi danno vita alla sacra rappresentazione pasquale

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