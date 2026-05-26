Savoca Stracuzzi travolge tutti | rieletto con oltre il 92% dei voti

Notizia in breve

A Savoca, nel corso delle elezioni amministrative del 2026, il sindaco uscente è stato riconfermato con oltre il 92% dei voti. La partecipazione elettorale e i risultati sono stati ufficialmente comunicati, confermando il successo del candidato in carica. La vittoria è stata netta, senza concorrenti che abbiano ottenuto una percentuale significativa. La consultazione si è conclusa con una vittoria schiacciante, senza contestazioni registrate.