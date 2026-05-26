Sanremo 2027 partita la fase organizzativa Di Liberatore | Con De Martino siamo al lavoro

Sono iniziati i lavori per il festival di Sanremo 2027. Il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai ha confermato all’Adnkronos che il team è al lavoro, con De Martino coinvolto nel processo organizzativo. La fase preliminare si concentra sulla pianificazione delle attività e sulla definizione delle strategie per la prossima edizione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui tempi o sulle modalità di svolgimento dell’evento.

(Adnkronos) – Lavori iniziati per il festival di Sanremo 2027. A confermarlo all’Adnkronos è il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, che delinea i primi passi verso la kermesse. "Insieme a Stefano De Martino stiamo avviando la macchina”, spiega il direttore, "in cui stiamo definendo tutta la parte burocratica e organizzativa incluso il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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