Sanità senza pace dopo l' incendio delle giostrine stesa nella notte sparati almeno 7 colpi

Notizia in breve

Nella notte si è verificato un incendio che ha distrutto alcune giostrine nel Rione Sanità, dove sono stati anche esplosi almeno sette colpi d'arma da fuoco. La zona, molto frequentata da turisti per il suo fascino e le attrazioni, si trova ora di fronte a una situazione di crescente tensione dopo l’evento. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell'incendio né sul motivo degli spari. Nessun ferito è stato segnalato.