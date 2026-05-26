Sanità lucana | i sindacati bloccano il bando per gli infermieri

I sindacati hanno bloccato il bando regionale per l'assunzione di infermieri, sospendendo le procedure di selezione. La decisione è stata presa a causa di contestazioni rivolte ai dirigenti responsabili delle procedure di selezione. La sospensione riguarda l'intera procedura di reclutamento, che rimane ferma fino a ulteriori verifiche e chiarimenti. Lo stato ha annunciato la possibilità di annullare il bando in caso di irregolarità.

? Punti chiave Perché lo Stato potrebbe annullare il bando regionale per gli infermieri?. Chi sono i dirigenti coinvolti nella contestazione delle procedure di selezione?. Come influirà questo blocco sulla gestione della sanità territoriale lucana?. Quali professionisti rischiano l'esclusione dal nuovo concorso per infermieri?.? In Breve Contestazione basata sulle delibere ASL Matera 565 e Regione 267 del maggio 2026.. Sindacati chiedono rispetto D.P.R. 2202001 e standard del Decreto Ministeriale 772022.. Richiesta chiarimenti su finanziamenti regionali per implementazione standard assistenza 2022-2026.. Nursind e Federazione chiedono ricollocazione prioritaria per infermieri con Master universitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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