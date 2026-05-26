Sanità gli infermieri in presidio alla sede dell' Ausl | Potenziamento dei mesi estivi? Organici già oggi insufficienti

Notizia in breve

Gli infermieri del sindacato Nursing Up hanno manifestato ieri mattina davanti alla sede dell'Ausl Romagna di Ravenna. Il presidio è stato organizzato per protestare contro il potenziamento dei servizi estivi, ritenuto insufficiente. I partecipanti hanno sottolineato che gli organici attuali sono già insufficienti. Decine di infermieri sono stati coinvolti nell'azione di protesta. La manifestazione si è svolta senza incidenti.