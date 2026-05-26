Sanità gli infermieri in presidio alla sede dell' Ausl | Potenziamento dei mesi estivi? Organici già oggi insufficienti
Gli infermieri del sindacato Nursing Up hanno manifestato ieri mattina davanti alla sede dell'Ausl Romagna di Ravenna. Il presidio è stato organizzato per protestare contro il potenziamento dei servizi estivi, ritenuto insufficiente. I partecipanti hanno sottolineato che gli organici attuali sono già insufficienti. Decine di infermieri sono stati coinvolti nell'azione di protesta. La manifestazione si è svolta senza incidenti.
Nursing Up, il sindacato dei sanitari funzione infermieristica, ieri mattina ha manifestato davanti alla Ausl Romagna di Ravenna con un presidio composto da decine di persone.“Come già avevamo anticipato – spiega Gianluca Gridelli, responsabile Nursing Up della Romagna – abbiamo portato i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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