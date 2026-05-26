San Francesco a Lucignano

Da arezzonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lucignano, nel centro storico, si trova un Palazzo Comunale che ospita un Museo civico. Al suo interno è esposto un Albero della Vita, un’opera di oreficeria storica. I visitatori possono osservare l’oggetto con calma, soffermandosi sulla sua origine, che risulta essere sia semplice che complessa. L’edificio e le opere conservate rappresentano un tratto distintivo del patrimonio cittadino.

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Si sa che a parte un centro storico puro, salvaguardato nel tempo, a Lucignano c’è un Palazzo Comunale che ospita un bel Museo civico con tanto di Albero della Vita, storica opera di oreficeria da osservare con calma e perdendosi in qualche riflessione sulla sua origine, semplice e complessa al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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