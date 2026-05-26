San Francesco a Lucignano

Notizia in breve

A Lucignano, nel centro storico, si trova un Palazzo Comunale che ospita un Museo civico. Al suo interno è esposto un Albero della Vita, un’opera di oreficeria storica. I visitatori possono osservare l’oggetto con calma, soffermandosi sulla sua origine, che risulta essere sia semplice che complessa. L’edificio e le opere conservate rappresentano un tratto distintivo del patrimonio cittadino.