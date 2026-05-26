Samp tricolore il Barça di Cruyff Papin Pallone d' oro | con Juve e Milan fuori dalla Coppa Campioni il mondo era così
Sono passati 35 anni dall’ultima volta che né la Juventus né il Milan si sono qualificate alla Coppa dei Campioni, era la stagione 1990-1991. In quel periodo, il calcio era differente, con squadre come il Sampdoria che vinceva lo scudetto e il Barcellona di Cruyff che dominava in Europa. A quell’epoca, anche giocatori come Papin ricevevano il Pallone d’oro, mentre le italiane erano assenti dalla massima competizione continentale.
Facciamo un salto indietro nel tempo, alla stagione 199091, l’ultima in cui né Milan né Juventus sono riuscite a centrare la qualificazione in Champions League (che all’epoca si chiamava ancora Coppa dei Campioni). D’estate si è appena giocato il Mondiale di casa, in cui i sogni italiani sono stati infranti ai rigori nella semifinale contro l’Argentina. Al cinema proiettano il Silenzio degli innocenti, la Germania si riunifica e l’Italvolley maschile si laurea per la prima volta Campione del Mondo. Ma come si conclude quella stagione calcistica nei principali campionati europei? In Serie A giocano solo 18 squadre e una vittoria “vale” due punti anziché tre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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