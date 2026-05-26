Samp tricolore il Barça di Cruyff Papin Pallone d' oro | con Juve e Milan fuori dalla Coppa Campioni il mondo era così

Notizia in breve

Sono passati 35 anni dall’ultima volta che né la Juventus né il Milan si sono qualificate alla Coppa dei Campioni, era la stagione 1990-1991. In quel periodo, il calcio era differente, con squadre come il Sampdoria che vinceva lo scudetto e il Barcellona di Cruyff che dominava in Europa. A quell’epoca, anche giocatori come Papin ricevevano il Pallone d’oro, mentre le italiane erano assenti dalla massima competizione continentale.