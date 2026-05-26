Nelle elezioni a Salerno, il candidato del centrosinistra ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative, sostenuto anche da liste civiche che hanno superato il suo consenso personale. Il centrodestra ha invece conquistato i comuni di Cava e Angri con risultati significativi. La vittoria di De Luca si è concentrata sulla sua coalizione, mentre il centrodestra ha rafforzato la propria presenza in alcune aree chiave.

? Domande chiave Perché le liste civiche hanno superato il consenso personale di De Luca?. Come influirà il successo del centrodestra a Cava e Angri?. Chi dovrà garantire la gestione dei fondi PNRR nei comuni?. Come collaboreranno i nuovi sindaci con la Provincia di Giuseppe Parente?.? In Breve Raffaele Giordano accede al ballottaggio a Cava de' Tirreni superando il centrosinistra.. Pasquale Mauri raggiunge il secondo turno ad Angri con lista legata a Forza Italia.. Il consenso di De Luca a Salerno risulta inferiore rispetto alle liste civiche sostenitrici.. I nuovi sindaci dovranno gestire i progetti PNRR per lo sviluppo dei territori.. Il bilancio delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio in provincia di Salerno evidenzia un in profonda trasformazione, tra successi locali e sfide istituzionali per i nuovi eletti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, scontro elettorale: il boom di De Luca sfida il centrodestra

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