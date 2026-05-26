Sagra del tartufo scorzone
Durante la quinta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano, organizzata dall’Associazione Tartufai Colline Bassa Val d’Elsa con il supporto del Comune di Montespertoli, sono stati presentati e venduti tartufi scorzone. La manifestazione si è svolta nel territorio di Montespertoli, attirando partecipanti e visitatori interessati ai prodotti locali. L’evento ha coinvolto esposizioni e degustazioni, con un focus sulla valorizzazione del tartufo scorzone toscano.
L'Associazione Tartufai Colline Bassa Val d'Elsa, in collaborazione con il Comune di Montespertoli, organizza la quinta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano. La manifestazione si svolgerà a Montespertoli, all'interno degli spazi del Parco Urbano, articolandosi nell'arco di due fine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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