Notizia in breve

Durante la quinta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano, organizzata dall’Associazione Tartufai Colline Bassa Val d’Elsa con il supporto del Comune di Montespertoli, sono stati presentati e venduti tartufi scorzone. La manifestazione si è svolta nel territorio di Montespertoli, attirando partecipanti e visitatori interessati ai prodotti locali. L’evento ha coinvolto esposizioni e degustazioni, con un focus sulla valorizzazione del tartufo scorzone toscano.