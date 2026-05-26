La cinquantesima edizione della Sagra del Ranocchio è organizzata da tre associazioni: i Donatori di Sangue Fratres G. Manetti - Brozzi, la Misericordia S. Martino Firenze Ovest e il Circolo Ricreativo Cattolico MCL di Brozzi.

I Donatori di Sangue Fratres G. Manetti - Brozzi, la Misericordia S. Martino Firenze Ovest e il Circolo Ricreativo Cattolico MCL di Brozzi organizzano la cinquantesima edizione della Sagra del Ranocchio. La manifestazione si terrà a Firenze, in via di San Martino a Brozzi 6, sviluppandosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le ricette della serata whisky e pecora

Notizie e thread social correlati

Pietrelcina, la Sagra del Carciofo punta al marchio “Sagra di Qualità” dell’UNPLIA Pietrelcina, la 46esima edizione della Sagra del Carciofo si è conclusa con il tutto esaurito.

Temi più discussi: Sagra del ranocchio; Fondazione Tobino: il Sindaco nomina membro un esponente estrema destra anni '70; Sagra del ranocchio.

Sagre: dove trovare i buoni sapori del weekendLa metà di maggio porta con sé tanti buoni sapori primaverili, protagonisti di numerose sagre in programma per il prossimo fine settimana. Abbiamo selezionato le più interessanti, in calendario in ... tgcom24.mediaset.it

Sagra del ranocchio al via tra piatti prelibati e note per tuttiOrganizzata dalla Pro loco di Conselice presieduta Marisa Afflitti e avvalendosi del patrocinio e della collaborazione dell’Amministrazione comunale, potendo contare sul prezioso contributo di aziende ... ilrestodelcarlino.it