Sabba rilancia il patrimonio del soul napoletano | omaggio agli Showmen tra disco e live a Palazzo Reale

Notizia in breve

Sabba ha presentato un omaggio agli Showmen, uno dei gruppi più rappresentativi della scena soul napoletana, con un evento che ha alternato esibizioni dal vivo e remix in studio. La performance si è svolta a Palazzo Reale, coinvolgendo artisti che hanno reinterpretato brani storici del gruppo. La manifestazione ha sottolineato come il patrimonio musicale napoletano continui a essere attuale, attraverso nuovi progetti e riletture moderne.