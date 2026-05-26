Sabba rilancia il patrimonio del soul napoletano | omaggio agli Showmen tra disco e live a Palazzo Reale
Sabba ha presentato un omaggio agli Showmen, uno dei gruppi più rappresentativi della scena soul napoletana, con un evento che ha alternato esibizioni dal vivo e remix in studio. La performance si è svolta a Palazzo Reale, coinvolgendo artisti che hanno reinterpretato brani storici del gruppo. La manifestazione ha sottolineato come il patrimonio musicale napoletano continui a essere attuale, attraverso nuovi progetti e riletture moderne.
C’è un pezzo importante della storia musicale napoletana che continua a parlare al presente attraverso nuovi progetti e riletture contemporanee. È il caso di “Sabba a Tribute to The Showmen”, il nuovo album di Sabba, nome d’arte di Salvatore Lampitelli, artista attivo da anni nella scena rock e soul partenopea, che sceglie di confrontarsi con uno dei repertori più significativi della musica italiana del secondo Novecento. Il disco nasce come omaggio agli Showmen, formazione che tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta seppe fondere soul, rhythm and blues, jazz e tradizione mediterranea, lasciando un’impronta decisiva nel panorama musicale nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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