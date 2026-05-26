Un ex direttore sportivo ha spiegato che il ruolo del ds è diventato un collegamento tra società e squadra. Sul mercato, ha affermato che il confronto è importante, ma gli allenatori devono poter contare sulla fiducia del direttore. Ha anche sottolineato che la funzione del ds si è evoluta nel tempo, richiedendo maggiore collaborazione e dialogo con gli allenatori.

La figura del direttore sportivo negli ultimi anni è stata investita da una vera e propria metamorfosi del mestiere. Sono cambiati i compiti, in primis. Il diesse oggi non è più soltanto un esperto di calciatori, ma anche di bilanci, contabilità, economia. Si chiama ancora “direttore sportivo”, ma la parte sportiva non è più l’unica di cui si deve occupare. Ne abbiamo parlato con uno dei direttori che ha fatto la storia di questo lavoro, Walter Sabatini. Un totem del nostro calcio. “È vero che il mestiere è cambiato, si è evoluto. Ma i giocatori li sceglie sempre il direttore. L’occhio umano e le emozioni batteranno sempre algoritmi e nuove tecnologie”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabatini: "Il ds è un ponte tra società e squadra. Il mercato? Sì al confronto, ma gli allenatori si devono fidare"

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