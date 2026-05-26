A poco più di un mese dalla morte del marito, Marina Paparella è deceduta a 47 anni. La scomparsa è avvenuta in un periodo di lutto familiare che ha coinvolto l’intera comunità. La notizia ha suscitato commozione tra i residenti, che avevano seguito con attenzione la vicenda legata alla perdita del coniuge. La morte di Marina Paparella si aggiunge alla perdita del marito, avvenuta circa un mese prima.

A poco più di quaranta giorni dalla scomparsa di Vito Cascione si spegne anche Marina Paparella. Ci sono storie che vanno oltre la cronaca e diventano il racconto di una comunità intera. A Ruvo di Puglia il dolore di queste ore ha il volto di una famiglia colpita due volte nel giro di poco più di un mese. Dopo la scomparsa improvvisa di Vito Cascione, morto lo scorso 11 aprile all’età di 45 anni, si è spenta anche la moglie Marina Paparella, che aveva 47 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e tanti cittadini che nelle ultime settimane erano rimasti vicini alla famiglia in uno dei momenti più difficili. Il pensiero di tutti oggi corre soprattutto verso il figlio della coppia, Gigi, 15 anni, che in poche settimane ha perso entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ruvo di Puglia sotto choc: muore a 47 anni a un mese dalla scomparsa del marito, il gesto che aveva commosso tutti

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Savona, investita da tir muore ragazza di 22 anni - 1mattina News 17/12/2025

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