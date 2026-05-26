rugby valdarno domenica di impegno e crescita tra giovanili e tornei

Domenica, il Rugby Valdarno ha partecipato a diversi tornei e incontri con le proprie squadre giovanili, coinvolgendo atleti di tutte le età, dai più giovani fino all’Under 16. La giornata è stata dedicata a partite e allenamenti, con numerosi incontri che si sono svolti nel corso della giornata. La partecipazione ha interessato diverse categorie, con molte formazioni impegnate in varie sfide sul campo.

Arezzo, 26 maggio 2026 – È stata una domenica intensa e ricca di impegni per il Rugby Valdarno, che ha visto scendere in campo atleti di tutte le categorie giovanili, dai più piccoli fino all’Under 16. Una giornata segnata da risultati diversi, ma accomunata da impegno, partecipazione e voglia di crescita sportiva. Per l’Under 16 impegnata nel Torneo AVIS a Cecina il bilancio finale non è positivo sul piano dei risultati. I ragazzi hanno combattuto su ogni pallone, ma si sono dovuti arrendere a formazioni solide e ben strutturate come i Cavalieri e il Florentia, chiudendo la competizione all’ultimo posto. Una giornata difficile che, tuttavia, rappresenta un passaggio utile per il percorso di crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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