Rooney | Il Chelsea potrebbe diventare una vera minaccia senza il calcio europeo
Wayne Rooney ha dichiarato che il Chelsea potrebbe rappresentare una vera minaccia in Premier League nella prossima stagione, anche se ha perso la qualificazione alle competizioni europee a causa di una stagione nazionale deludente. La squadra ha concluso il campionato senza accesso alle coppe internazionali, ma Rooney sostiene che potrebbe comunque essere competitiva nel torneo nazionale. La sua osservazione si basa sulla possibilità che il club possa rafforzarsi o migliorare nel prossimo campionato.
2026-05-25 13:31:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Wayne Rooney ritiene che il Chelsea potrebbe diventare “una vera minaccia” in Premier League la prossima stagione nonostante abbia perso la qualificazione europea a seguito di una stagione nazionale deludente. I Blues hanno concluso la stagione al 10° posto dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Sunderland nell’ultima giornata, perdendo un posto in Europa League mentre Brighton e i Black Cats hanno finito sopra di loro. È stata solo la terza volta dalla stagione 1995-96 che il Chelsea è arrivato decimo o meno nella massima serie. Il Chelsea ha sopportato una stagione turbolenta che ha visto Enzo Maresca e Liam Rosenior lasciare entrambi il club prima che Xabi Alonso fosse nominato nuovo allenatore in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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