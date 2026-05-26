2026-05-25 13:31:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Wayne Rooney ritiene che il Chelsea potrebbe diventare “una vera minaccia” in Premier League la prossima stagione nonostante abbia perso la qualificazione europea a seguito di una stagione nazionale deludente. I Blues hanno concluso la stagione al 10° posto dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Sunderland nell’ultima giornata, perdendo un posto in Europa League mentre Brighton e i Black Cats hanno finito sopra di loro. È stata solo la terza volta dalla stagione 1995-96 che il Chelsea è arrivato decimo o meno nella massima serie. Il Chelsea ha sopportato una stagione turbolenta che ha visto Enzo Maresca e Liam Rosenior lasciare entrambi il club prima che Xabi Alonso fosse nominato nuovo allenatore in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rooney: Il Chelsea potrebbe diventare una vera minaccia senza il calcio europeo

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