Roma nord anche Gigi d' Alessio dice no all' impianto a biometano a due passi dalla Beverly Hills della Capitale

Notizia in breve

Gigi d'Alessio ha partecipato a un incontro a Roma nord per esprimere il suo dissenso contro l’installazione di un impianto a biometano vicino a un quartiere residenziale di lusso. La presenza del cantante si aggiunge ad altre voci contrarie alla realizzazione del progetto. Nessuna decisione definitiva è stata presa durante l'incontro, che si è concluso con la richiesta di ulteriori approfondimenti. L’area interessata si trova a breve distanza da zone di pregio della città.