Roma nord anche Gigi d' Alessio dice no all' impianto a biometano a due passi dalla Beverly Hills della Capitale

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gigi d'Alessio ha partecipato a un incontro a Roma nord per esprimere il suo dissenso contro l’installazione di un impianto a biometano vicino a un quartiere residenziale di lusso. La presenza del cantante si aggiunge ad altre voci contrarie alla realizzazione del progetto. Nessuna decisione definitiva è stata presa durante l'incontro, che si è concluso con la richiesta di ulteriori approfondimenti. L’area interessata si trova a breve distanza da zone di pregio della città.

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C’era anche il famoso cantante Gigi d’Alessio presente all’incontro per dire “no” all'impianto a biometano di Roma nord. Nella giornata di lunedì 25 maggio, infatti, alle Scuderie Olgiata si è tenuto un dibattito organizzato da dai consiglieri di Forza Italia del XV municipio, Stefano Peschiaroli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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