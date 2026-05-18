Cortili Aperti 2026 a Roma | gratis da visitare il 24 maggio

Domenica 24 maggio 2026, la città di Roma organizza l'iniziativa Cortili Aperti, che permette l'accesso gratuito ad alcuni dei cortili e degli spazi nascosti più sconosciuti del centro storico. L'evento, alla sua sedicesima edizione, coinvolge diversi cortili di edifici storici e abitazioni private che di solito non sono aperti al pubblico. La giornata mira a far conoscere luoghi insoliti e poco visibili della capitale, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire angoli nascosti della città.

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Domenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete. In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna “Cortili Aperti”, l’iniziativa che permette di entrare gratuitamente nei cortili e nei giardini privati di alcuni tra i palazzi più affascinanti del centro storico. Un evento unico, promosso da Associazione Dimore Storiche Italiane, che trasforma la città in un museo diffuso e accessibile, svelando luoghi solitamente chiusi al pubblico e offrendo un punto di vista inedito sulla storia architettonica della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi... 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mainz: Germany's WINE Capital You've Never Heard Of Riesling, Romans & Rhine Magic Capronno torna borgo di una volta: musica, cortili aperti e sapori da vivereSabato 24 maggio il borgo di Capronno ospita Cultura e Musica nel Borgo: eventi diffusi, musica dal vivo e il cortile di Natura in Moto ... varesenews.it Cortili Aperti 2026, oltre 40 dimore storiche visitabili in PugliaDomenica 24 maggio ADSI Puglia aderisce alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche con ingressi gratuiti tra Lecce, Salento, Taranto e altri luoghi del patrimonio regionale. Domenica 24 maggio ... pugliapress.org