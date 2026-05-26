Roma bella m' appare al Teatro degli Eroi

Sabato 30 e domenica 31 maggio al Teatro degli Eroi, va in scena Roma bella m'appare, omaggio a Luigi Nicolas Martini. In una notte di maggio, sotto il cielo sospeso di Roma, Nino siede accanto alla statua di Pasquino con un quaderno vuoto tra le mani. Deve scrivere l’elogio funebre per il suo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Daniele Si Nasce & Friends in concerto al Teatro degli EroiIl 20 aprile si terrà al Teatro degli Eroi di Roma il concerto di Daniele Si Nasce & Friends.

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