Cosa: Lo spettacolo teatrale Roma Bella M’Appare, diretto da Alberto Fiano, un viaggio onirico e commovente tra i fantasmi illustri e popolari della capitale.. Dove e Quando: Teatro degli Eroi, Via G. Savonarola 37M, Roma. In scena il 30 e 31 maggio 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza emozionante in cui il teatro diventa strumento terapeutico per elaborare il lutto, scoprendo che la memoria della Città Eterna mantiene in vita le storie di chi l’ha amata.. Roma non è semplicemente uno scenario urbano, ma un vero e proprio organismo vivente che respira attraverso i secoli, custodendo gelosamente i segreti, le risate e i dolori di chi ne ha calpestato i sanpietrini. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma Bella M’Appare: Magia e Memoria al Teatro degli Eroi

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