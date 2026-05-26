Al Roland Garros 2026, solo una tennista italiana è passata al secondo turno. Jasmine Paolini è l’unica rappresentante del paese ancora in gara nel tabellone femminile. La situazione non appare favorevole, nonostante alcuni risultati recenti positivi. La presenza italiana si riduce a questa singola giocatrice, mentre le altre non sono riuscite ad avanzare oltre i primi turni.

Una sola italiana al secondo turno del Roland Garros 2026. L’Italia si ritrova aggrappata, in tutti i sensi, a Jasmine Paolini, almeno per quel che concerne il tabellone femminile. Non è una sorpresa in termini assoluti, perché di fatto in questo momento, pur con tutte le problematiche del momento, è lei l’unica a garantire in maniera reale un po’ di continuità a casa Italia per quel che riguarda le donne. Era dal 2019 che la situazione tricolore, a Parigi, non risultava simile o peggiore (allora non ci furono azzurre al secondo turno, per un motivo o per un altro). E questo 2026 poteva vederne due di tricolori avanti sulle tre all’esordio, contando chiaramente anche Lucia Bronzetti passata dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros, l’Italia femminile resta aggrappata a Jasmine Paolini. Situazione non florida nonostante i trionfi recenti

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