Contratto scuola 2025-27 sulla parte normativa riunione all’ARAN il 4 maggio Anief | Priorità a buoni pasto indennità figure di sistema mobilità parità trattamento

Il 4 maggio si è tenuta una riunione all’ARAN dedicata alla parte normativa del contratto scuola 2025-2027. La discussione si concentra su aspetti come i buoni pasto, le indennità, le figure di sistema, la mobilità e la parità di trattamento. Dopo la firma dell’accordo sulla parte economica avvenuta ad aprile, i rappresentanti sindacali si apprestano a trattare i temi relativi alle norme che regolano il settore scolastico.

La macchina contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca si riavvia. Dopo la firma dell'ipotesi di accordo sulla parte economica dello scorso 1° aprile, il tavolo negoziale si prepara ad affrontare il cuore normativo del rinnovo. L'appuntamento è fissato per il prossimo 4 maggio, presso l’ARAN, dove sindacati e amministrazione daranno il via alla fase più complessa e strategica della trattativa per il triennio 2025-2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Rinnovo contratto scuola 2025-27, via alle trattative, Anief chiede risorse aggiuntive per parità di trattamento e nuove indennitàLa trattativa per il rinnovo del CCNL 2025-2027 del comparto istruzione e ricerca entra nella fase più delicata.

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Contratto scuola 2025-2027 firmato, aumenti docenti e ATA e arretrati fino a 1.250 euroFirmata il 1° aprile 2026 l’ipotesi del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: aumenti per docenti e ATA, ritocchi alle indennità e arretrati. newsmondo.it

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