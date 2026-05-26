Rinnovo contratto 2025-27 la Cisl Scuola chiede più contrattazione e organismi paritetici mai nati

La trattativa sulla parte normativa del rinnovo contrattuale per il settore Istruzione e Ricerca è ripresa all’Aran. La Cisl Scuola chiede più contrattazione e la creazione di organismi paritetici mai istituiti. La discussione riguarda il rinnovo del contratto 2025-2027.

Il cantiere del rinnovo contrattuale per il comparto Istruzione e Ricerca si è rimesso in moto all’Aran, con la ripresa della trattativa sulla parte normativa. Se la scorsa settimana il fronte era quello degli arretrati e delle cifre che finiranno in busta paga, stavolta l’agenda è fatta di parole come “relazioni sindacali”, “organismi paritetici”, “mobilità”. La sostanza, per chi lavora nella scuola, è tutt’altro che secondaria. Il cuore dell’incontro odierno è stato il sistema delle relazioni sindacali, declinato sia sulle parti comuni a tutto il comparto sia su quelle specifiche dei diversi settori (scuola, afam, ricerca). La Cisl Scuola ha preso la parola con un approccio chiaro: rafforzare la contrattazione, non svuotarla. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Rinnovo contratto scuola: si chiude il 1° aprile Restano però alcuni nodi

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