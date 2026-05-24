A partire dallo scorso 14 maggio i contribuenti possono presentare il proprio modello 730 precompilato per ottenere l'eventuale rimborso Irpe f. Tuttavia non è affatto detto che il denaro arriverà. Dipende dalla nostra situazione finanziaria. A volte il rimborso non viene elargito e non per un qualche errore nella compilazione. Può darsi che ci siano delle cartelle esattoriali non pagate e per questa ragione l'Agenzia delle Entrate non dispone il pagamento. Prima di procedere al rimborso, infatti, il Fisco fa dei controlli accurati e verifica se il contribuenti hanno o meno contratto dei debiti. In caso di cartelle esattoriali scadute da oltre 60 giorni e con importo complessivo superiore a 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rimborso 730 bloccato in caso di cartelle esattoriali scadute: ecco come procedere

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