Rifiuti pericolosi e carburante stoccati illegalmente blitz tra porto | nei guai una ditta marchigiana
Un’operazione tra il porto ha scoperto rifiuti pericolosi e carburante stoccati illegalmente. Sono stati trovati motori marini accumulati in un’area privata e una discarica abusiva di circa 700 metri quadrati contenente migliaia di metri cubi di materiali pericolosi e non. Non sono stati trovati formulari per lo smaltimento dei rifiuti. La scoperta riguarda una ditta marchigiana coinvolta nelle operazioni.
CIVITANOVA MARCHE - Niente formulari per lo smaltimento dei rifiuti, motori marini accatastati in un’area privata e una discarica abusiva da circa 700 metri quadrati con migliaia di metri cubi di materiali pericolosi e non pericolosi. È da queste irregolarità che è partita l’indagine coordinata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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