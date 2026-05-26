Rifiuti pericolosi e carburante stoccati illegalmente blitz tra porto | nei guai una ditta marchigiana

Notizia in breve

Un’operazione tra il porto ha scoperto rifiuti pericolosi e carburante stoccati illegalmente. Sono stati trovati motori marini accumulati in un’area privata e una discarica abusiva di circa 700 metri quadrati contenente migliaia di metri cubi di materiali pericolosi e non. Non sono stati trovati formulari per lo smaltimento dei rifiuti. La scoperta riguarda una ditta marchigiana coinvolta nelle operazioni.