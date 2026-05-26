Rialto blitz anti-degrado | 35 multe in ruga degli Oresi Nei guai un commerciante

Notizia in breve

Durante un controllo in ruga degli Oresi, vicino al ponte di Rialto, sono state emesse 35 multe per violazioni di norme sul decoro urbano. Tra i trasgressori, un commerciante è stato multato per irregolarità legate all’attività commerciale. Le verifiche sono state condotte congiuntamente dalla polizia locale delle attività produttive e dal nucleo del pronto intervento del centro storico. L’operazione ha riguardato negozi e spazi pubblici lungo la strada, con sanzioni applicate in modo immediato.