Gli operai cinesi in sciopero sono stati regolarizzati, con accordi che prevedono il pagamento degli stipendi arretrati e un risarcimento economico per lo sfruttamento subito. La decisione segue due anni di turni di lavoro intensi, paghe a cottimo e la negazione di diritti fondamentali. I rappresentanti dei sindacati hanno commentato che si tratta di un passo importante per migliorare le condizioni dei lavoratori coinvolti. Il video dell’accordo mostra i momenti della firma e delle celebrazioni.

“You e Ma avranno i loro stipendi e un risarcimento economico per lo sfruttamento. È il loro riscatto dopo due anni passati tra turni di lavoro disumani, paghe a cottimo e negazione dei diritti fondamentali”. Lo hanno fatto sapere i sindacalisti Sudd Cobas Prato Firenze, comunicando di aver. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Regolarizzati gli operai cinesi in sciopero, la soddisfazione dei Sudd Cobas \ VIDEO x.com

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