Rai, Ranucci critica la vigilanza, definendola una pagina bruttissima e affermando che non funziona come democrazia. Ha anche commentato sullo stato di salute dell’azienda, dicendo di poter solo evidenziare alcune criticità per il bene della Rai. Ranucci ha sottolineato che lavorare come giornalista di inchiesta all’interno della Rai rappresenta un privilegio, anche se ha evidenziato problemi legati alla gestione e alla vigilanza.

“Stato di salute della Rai? Io posso solo raccontare qualche criticità per il bene della Rai, ma essere un giornalista di inchiesta della Rai è un privilegio. Io sto girando il paese, vedo le difficoltà dei colleghi della carta stampata locale, dei blog locali che dovrebbero essere tutelati. Siccome questo è un paese malato che è abituato a convivere con la sua patologia come se fosse la normalità, la stampa locale è l’anticorpo periferico che dovrebbe intercettare il male prima che lo distrugga. Andrebbero rafforzati. E invece, come dice il ‘ Rapporto ossigeno ‘, ce ne sono 716 che sono minacciati, le liti temerarie, non vengono pagati con il dovuto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai, Ranucci: "Vigilanza bloccata è una pagina bruttissima, non funziona democrazia"

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