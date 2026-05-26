Il bilancio 2025 della Rai si è chiuso con un utile di quasi 10 milioni di euro. La notizia è stata comunicata da un rappresentante sindacale della FNC UGL Comunicazioni. Ora si punta a un cambio di passo nelle strategie aziendali. La società ha registrato entrate e uscite in equilibrio, con una riduzione delle perdite rispetto agli anni precedenti. La direzione ha annunciato piani di investimento e ottimizzazioni per il prossimo futuro.

“Il bilancio Rai 2025 chiuso in attivo per quasi 10 milioni di euro è una buona notizia per tutti lavoratori e per i cittadini che pagano il canone e possono così constatare come l’attuale governance aziendale abbia effettuato un cambio di passo e si stia impegnando con successo in una saggia amministrazione delle proprie risorse”. È quanto dichiara il Segretario Generale FNC UGL Comunicazioni, Salvatore Muscarella. “D’altra parte - prosegue il sindacalista - questo non è ancora sufficiente per sanare tutti i problemi in essere, a partire dal progressivo deterioramento delle sedi e dei centri di produzione aziendali su tutto il territorio nazionale, di cui la direzione generale in Viale Mazzini è l’esempio più eclatante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - RAI, Muscarella (FNC UGL Comunicazioni): "Bene bilancio 2025, ora cambio di passo"

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