Una banda di cittadini cileni è stata processata dopo aver compiuto numerosi furti in abitazioni nel Comasco. Gli episodi si sono verificati nello stesso giorno, con spostamenti tra diverse province. Gli agenti hanno accertato che i ladri si sono impossessati di monili, orologi, borse di marca e altri accessori di valore. La banda è stata portata davanti ai giudici, che hanno iniziato il procedimento legale.

Mariano Comense (Como), 26 maggio 2026 – Furti a raffica in abitazione, spostandosi di chilometri nello stesso giorno tra una provincia e l’altra, per impossessarsi di ogni oggetto di valore: non solo monili e orologi, che anche borse firmate e accessori. Una banda che tra il 13 e il 28 novembre, quando era stata monitorata durante le indagini della Squadra Mobile di Como, aveva realizzato 15 colpi, buona parte messi a segno e qualcuno tentato. Ora il sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, ha concluso le indagini, formalizzando le accuse a carico di due cileni che erano stati arrestati il 1° dicembre e di un terzo complice identificato ma nel frattempo diventato irreperibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raffica di furti nelle abitazioni, la banda dei cileni che depredavano le case nel Comasco finisce davanti ai giudici

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