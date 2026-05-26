Sigfrido Ranucci ha denunciato che quattro puntate di Report sono state eliminate. La Rai ha risposto affermando che i tagli non riguardano solo quel programma, ma sono legati a questioni di budget e a una riduzione generale delle produzioni. Nessuna conferma ufficiale sul motivo specifico dei tagli, né dettagli sulle puntate coinvolte. La discussione si concentra sulla diminuzione delle risorse destinate alla programmazione.

Botta e risposta tra Sigfrido Ranucci e la Rai sul taglio di alcune puntate del programma d’inchiesta “Report“. Il conduttore punta il dito contro una scelta che, a suo dire, non sarebbe mai stata chiarita dall’azienda. La Rai ha spiegato che si tratta di una misura più ampia di contenimento del budget. La denuncia di Ranucci sul taglio di Report L'allarme di Ranucci sul servizio pubblico La Rai e il contenimento del budget La denuncia di Ranucci sul taglio di Report Durante la presentazione del libro “C’era una volta la Rai” di Barbara Floridia, il giornalista ha denunciato che “nel servizio pubblico non va difeso il pluralismo, perché il pluralismo è una parola che non significa nulla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Quattro puntate di Report tagliate", Sigfrido Ranucci attacca e la Rai replica: "Non solo loro, è per budget"

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