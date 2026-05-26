Prove INVALSI 2025 studenti stranieri avanti in Inglese | +13 punti nel Listening in terza media Divari in calo con i nativi

Gli studenti stranieri in terza media hanno migliorato di 13 punti nel Listening di Inglese alle prove INVALSI 2025, superando i coetanei italiani. Le differenze tra i due gruppi si sono ridotte rispetto alle precedenti rilevazioni. Restano criticità in Italiano e Matematica, ma si notano progressi nelle competenze digitali e in alcune aree di Inglese. L’indagine mostra un calo delle disparità lungo il percorso scolastico.

Il dato conferma la capacità della scuola di svolgere un’azione inclusiva, in particolare nei confronti delle seconde generazioni, che mostrano un progressivo avvicinamento ai risultati degli studenti italiani. In Italiano e Matematica gli studenti stranieri ottengono punteggi mediamente inferiori rispetto ai nativi già dai primi anni di scuola. Nella classe seconda primaria, il divario in Italiano è di -19,5 punti per la prima generazione e di -17,3 punti per la seconda. Al termine della secondaria di primo grado, nel grado 8, lo svantaggio in Italiano è pari a -22,6 punti per la prima generazione e a -13,3 punti per la seconda. Nella secondaria di secondo grado il divario si riduce: al grado 13, in Italiano, la distanza è di -9,7 punti per la prima generazione e di -8,6 punti per la seconda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Esame Terza Media 2026: come il voto in condotta decide l'ammissione

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