Pronostico in breve | LDU Quito vs Always Ready – 26 05 26

Notizia in breve

Il 26 maggio 2026 si disputa la partita tra LDU Quito e Always Ready. Il pronostico e le informazioni sulla sfida sono state pubblicate da un sito inglese e sono state riportate integralmente. Non sono stati forniti dettagli sulle formazioni o sugli eventi previsti durante l'incontro. La notizia si limita a segnalare la data e le due squadre coinvolte, senza ulteriori approfondimenti.