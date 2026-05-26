Pronostico in breve | LDU Quito vs Always Ready – 26 05 26
Il 26 maggio 2026 si disputa la partita tra LDU Quito e Always Ready. Il pronostico e le informazioni sulla sfida sono state pubblicate da un sito inglese e sono state riportate integralmente. Non sono stati forniti dettagli sulle formazioni o sugli eventi previsti durante l'incontro. La notizia si limita a segnalare la data e le due squadre coinvolte, senza ulteriori approfondimenti.
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Concorrenza: Coppa Libertadores Mercato: Vince l’LDU Quito Probabilità: 25 @Pribet Sapendo che potranno ufficialmente concludere il loro biglietto per la fase a eliminazione diretta della Copa Libertadores martedì sera tardi, l’LDU Quito darà il benvenuto a Always Ready in Ecuador. A partire dai padroni di casa, visti l’ultima volta in Copa Libertadores ottenendo una dura vittoria per 2-0 in casa contro la squadra argentina del Lanus, l’LDU Quito sognerà di ripetere la prestazione qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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