Nel primo trimestre del 2026, la produzione della manifattura reggiana mostra un lieve aumento rispetto alla seconda metà del 2025. Tuttavia, persistono incertezze sul piano internazionale, che continuano a influire sull’andamento complessivo. La ripresa, seppur evidente, non è ancora stabile e consolidata. I dati di Confindustria Reggio Emilia indicano comunque un miglioramento, anche se le prospettive future restano soggette a variabili esterne ancora non definite.

L’indagine congiunturale rapida di Confindustria Reggio Emilia restituisce per il primo trimestre 2026 il quadro di una manifattura reggiana in lieve recupero rispetto alla seconda parte del 2025, ma ancora lontana da una ripresa pienamente consolidata. I dati infatti parlano di un comparto in lieve recupero rispetto alla parte finale dello scorso anno, ma ancora lontano da una ripresa pienamente consolidata e nel quadro delle continue incertezze del quadro internazionale. Nello specifico la produzione industriale torna ad avere un simbolo positivo (+4% tendenziale) così come il fatturato complessivo (+4,3%), sostenuto sia dal mercato interno (+5%) sia da quello estero (+4%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Produzione in recupero: "Ma restano incertezze sul piano internazionale"

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