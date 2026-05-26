Priscilla e Clara giocano insieme | lo scatto privato pubblicato da Ignazio Moser con Tony Effe

Da trentotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ignazio Moser ha condiviso sui social uno scatto che mostra Priscilla e Clara Isabel mentre giocano insieme. Le due ragazze, figlie di personaggi pubblici, sono ritratte sorridenti e vicine, in un momento di spensieratezza. La foto è stata pubblicata pochi mesi dopo che le due si erano conosciute e sono già amiche. La scena si svolge in un contesto privato, senza altri dettagli sulla location.

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A separarle pochi mesi. Clara Isabel (figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) e Priscilla (figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe) sono già amiche.Clara Isabel e Priscilla amicheD'altronde era inevitabile visto che le due coppie di vip sono in ottimi rapporti. Non solo. I genitori hanno più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Priscilla e Clara giocano insieme: lo scatto privato pubblicato da Ignazio Moser (con Tony Effe)

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