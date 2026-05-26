De Zerbi ha preso in mano la squadra dopo le decisioni errate di allenatori precedenti, portandola a evitare la retrocessione. La squadra ha vinto una partita decisiva, che ha garantito la salvezza. Il tecnico italiano ha commentato il risultato definendolo il giorno più bello della sua carriera calcistica. La vittoria ha segnato un cambio di rotta per la squadra, che si trovava in zona retrocessione prima del suo intervento.

"Il mio giorno più bello nel calcio". Roberto De Zerbi ha già ottenuto tanti risultati nella sua carriera, ma questa salvezza col Tottenham, centrata arrivando in corsa a inizio aprile e recuperando una situazione che sembrava disperata e irrecuperabile, la mette davanti al resto. Davanti al 6° posto col Brighton che l’ha consacrato come uno degli allenatori più apprezzati nel campionato più difficile del mondo. Davanti al 2° posto col Marsiglia in Ligue 1 in una stagione, per dirla come lui, "con tanti problemi". La salvezza del Tottenham è la salvezza di De Zerbi: un club allo sbando che ha pagato una sequenza di decisioni sbagliate ha trovato nell’allenatore che da tanto tempo considerava quello giusto l’uomo in grado di far scattare la scintilla, di riaccendere una lampadina che sembrava definitivamente rotta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima nella testa, poi in campo: così De Zerbi ha salvato il Tottenham a un passo dal baratro

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Ligue 1 - De Zerbi non allena, divorzio col Marsiglia

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