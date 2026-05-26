Premio professionalità del Rotary Al curatore d’arte Filippo Lotti

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Rotary Club di San Miniato ha consegnato il premio alla Professionalità 2024 a Filippo Lotti. La cerimonia si è svolta durante la ventiseiesima edizione dell’evento. Lotti è riconosciuto come un curatore d’arte con molteplici attività, tra cui giornalista, poeta, scrittore e grafico. La sua figura è descritta come eclettica e poliedrica, con un ruolo di rilievo nel mondo culturale.

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SAN MINIATO La ventiseiesima edizione del premio alla Professionalità del Rotary Club di San Miniato è stato assegnato a Filippo Lotti, "eclettico e poliedrico curatore d’arte, giornalista, poeta, scrittore, grafico, visionario, sognatore e tanto altro ancora". Il premio è stato consegnato durante una conviviale rotariana dal presidente Roberta Salvadori alla presenza dei soci e del sindaco di San Miniato Simone Giglioli. "In considerazione dei meriti e dei risultati conseguiti nella professione di curatore d’arte sempre svolta con grande competenza e maestria in quanto costantemente alimentata e sostenuta da una sensibilità innata e da una passione innamorata della creatività umana – la motivazione – Sentimenti che nel rendere più preziose le sue iniziative lo qualificano come riferimento nel panorama culturale ed artistico nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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