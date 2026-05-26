Possibile comparsa di forti temporali allerta gialla per 24 ore su Piacenza e provincia

La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla valida dalla mezzanotte del 27 maggio fino alle 24 ore successive, riguardante Piacenza e la sua provincia. L'avviso prevede la possibilità di forti temporali in questa zona.

. A diramare l'avviso, valido dalla mezzanotte del 27 maggio per le successive 24 ore, la protezione civile dell'Emilia-Romagna. Per la giornata di mercoledì 27 maggio - riporta il bollettino - sono previste. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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