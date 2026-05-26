Ponte del 2 giugno a MagicLand con la riapertura di MagicSplash

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 30 maggio al 2 giugno, MagicLand apre le sue porte per il ponte del 2 giugno, con la riapertura di MagicSplash. Durante questi quattro giorni, il parco offre attrazioni acquatiche, spettacoli e intrattenimento per tutte le età, attirando numerosi visitatori. Sono previsti incontri speciali e momenti di divertimento, con un afflusso di pubblico che si aspetta elevato nel periodo di festa.

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Per il ponte del 2 giugno, MagicLand si prepara ad accogliere i visitatori. Dal 30 maggio al 2 giugno, quattro giorni tra acqua, adrenalina, incontri speciali e intrattenimento per tutte le età.In particolare, sono due gli appuntamenti speciali pensati per pubblici di ogni età: tornano i Camper. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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