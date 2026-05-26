Uno studio ha evidenziato che adottare pratiche di igiene delle mani riduce del 60% il rischio di sviluppare polmonite in ospedale entro le prime 48 ore dal ricovero. La prevenzione si basa su procedure semplici, come il lavaggio accurato delle mani da parte del personale sanitario. La polmonite ospedaliera colpisce molti pazienti durante le prime fasi di degenza, rappresentando un rischio significativo. Implementare queste misure può contribuire a ridurre le infezioni nosocomiali.

La polmonite è un’infezione dei polmoni causata da batteri, virus o miceti che richiede sempre attenzione medica, a maggior ragione per i pazienti ricoverati. Di solito si sviluppa durante la degenza, dopo circa due giorni dall’ingresso in ospedale. In questi casi si parla di polmonite acquisita in ospedale o nasocomiale, una forma spesso più complessa rispetto a quella contratta in comunità. Gli organismi responsabili della malattia, infatti, tendono a essere più aggressivi e a rispondere meno agli antibiotici. A questo si aggiunge la maggior fragilità dei pazienti ospedalizzati, che si trovano già in condizioni cliniche compromesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Polmonite in ospedale: c'è un accorgimento semplice per ridurre il rischio del 60%

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