Nella Valle del Bidente, in provincia di Forlì-Cesena, un'azienda vitivinicola di quattro generazioni si dedica alla produzione di vini, con particolare attenzione al Sangiovese. La cantina si trova nell’entroterra romagnolo e si concentra sulla valorizzazione delle varietà locali. La produzione si svolge seguendo metodi tradizionali, con un forte legame alla terra e alla storia della regione. L’azienda si distingue per l’approccio artigianale e per la cura nella vinificazione.

Nella Valle del Bidente, nella campagna forlivese, nell’entroterra romagnolo, c’è un’azienda che da quattro generazioni di vignaioli porta avanti un progetto che valorizza l’identità enologica di una regione spesso sottovalutata ma dalla ricca tradizione centrata soprattutto sul Sangiovese. L’azienda si chiama Poderi dal Nespoli, è nata nel 1929 ed è oggi parte del Gruppo Argea. Cento ettari in gestione, dei quali 65 vitati, con un’idea di viticoltura contemporanea ed evoluta e un lavoro in cantina orientato a un basso impatto ambientale, che affianca all’attività produttiva spazi dedicati all’accoglienza e agli eventi. Ho avuto l’occasione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Poderi dai Nespoli, la Romagna che non ti aspetti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ragazzi con i coltelli, la ricercatrice del Cnr: “Le armi e quelle risposte che non ti aspetti dai 15-19enni”Adolescenti tra i 15 e i 19 anni sono stati coinvolti in episodi con coltelli, secondo quanto riferito da una ricercatrice del Cnr.

Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andrai nel 2026: la mappa stellare dei viaggi che non ti aspettiSecondo una recente analisi, le persone di diversi segni zodiacali stanno pianificando i loro viaggi per il 2026 seguendo uno schema che associa le...

Si parla di: Poderi dai Nespoli, la Romagna che non ti aspetti.

Poderi dai Nespoli, la Romagna che non ti aspettiUn’azienda nata nel 1929 per rappresentare al meglio un territorio enologicamente da sempre sottovalutato. Notevole il lavoro sul Sangiovese, del quale ho assaggiato tre espressioni decisamente differ ... ilgiornale.it

Festival di narrazione il Mosto ai poderi dal Nespoli. Ecco il programmaNespoli (Forlì), 5 setembre 2020 - Il mosto non è solo succo d'uva in attesa di diventare vino: è anche il succo delle storie, al Poderi dal Nespoli 1929, a Nespoli. Nell'azienda vinicola un ... ilrestodelcarlino.it