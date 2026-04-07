Adolescenti tra i 15 e i 19 anni sono stati coinvolti in episodi con coltelli, secondo quanto riferito da una ricercatrice del Cnr. La dirigente di ricerca, responsabile del progetto Espad Italia, ha affermato che tra i giovani si riscontrano diverse fragilità legate a questi comportamenti. La ricerca si concentra sull’analisi di situazioni in cui i ragazzi reagiscono con risposte imprevedibili e armati di coltelli, evidenziando uno studio approfondito sui giovani europei.

Roma, 7 aprile 2026 – Intrecciano molte fragilità gli adolescenti armati di coltelli. Lo spiega Sabrina Molinaro, dirigente di ricerca al Cnr e coordinatrice del progetto Espad Italia, un grande cantiere di studio sugli adolescenti europei. “Di solito c’è un’alta correlazione tra i ragazzi che usano armi o comunque compiono atti violenti e quelli che usano sostanze o dimostrano fragilità online, penso al cyberbullismo. Ci sono associazioni frequenti”. Cosa vuol dire che quasi 90mila ragazzi tra 15 e 19 anni hanno usato un coltello o in genere un’arma nel 2025? Questo è l’ultimo dato sul quale state lavorando. “Sicuramente è un fenomeno che sta crescendo, fino a qualche anno fa non era così usuale trovare ragazzi che rispondono serenamente sì, a me è capitato di usare un’arma per difendermi o di far male a qualcuno usando un’arma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ragazzi con i coltelli, la ricercatrice del Cnr: “Le armi e quelle risposte che non ti aspetti dai 15-19enni”

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