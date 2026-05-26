L’ex governatore pugliese ha presentato a Roma la sua ultima fatica letteraria con Gianrico Carofiglio. Tra i presenti anche Nunzia De Girolamo e il lucano Angelo Chiorazzo. Gli spifferi di L43. Da ex presidente della Regione Puglia e magistrato, Michele Emiliano ha attirato molti amici lunedì sera alla presentazione romana del suo romanzo intitolato L’alba di San Nicola, edito da Solferino, alla Mondadori di Galleria Alberto Sordi. Accanto a lui c’era Gianrico Carofiglio, altro pugliese doc. Tra i presenti anche Nunzia De Girolamo, moglie di Francesco Boccia. Era attesa anche la segretaria dem Elly Schlein che però ha dato forfait forse per la delusione delle Comunali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pienone per lo scrittore Michele Emiliano e le altre pillole del giorno

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