Piemonte niente tagli alle scuole La Regione congela il dimensionamento fino al 2030

La Regione Piemonte ha annunciato che non apporterà modifiche all’organizzazione delle scuole superiori fino al 2030. La decisione riguarda il congelamento del dimensionamento delle scuole per i prossimi due anni, evitando tagli o riorganizzazioni. La misura si applica all’intero settore dell’istruzione secondaria superiore, mantenendo invariato l’attuale assetto delle istituzioni scolastiche. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione regionale.

La Regione Piemonte ha deciso di non toccare l’assetto delle scuole superiori per i prossimi due anni. Nessun ridimensionamento, nessun accorpamento forzato. Il nuovo Atto di indirizzo per la programmazione della rete delle istituzioni autonome e dell’offerta formativa per il triennio 2027-2030, approvato dalla Giunta su impulso dell’assessore all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni, congela di fatto qualsiasi intervento di razionalizzazione a caldo. Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Cameroni hanno spiegato la scelta in una nota congiunta: “Con questa delibera diamo un segnale di forte stabilità e certezza a tutto il sistema scolastico piemontese. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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