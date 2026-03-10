Mario Lenti, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha circa 50 anni, è sposato e ha una figlia. Vive in una città italiana e lavora nel settore commerciale. Recentemente, ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo percorso nel programma e per alcuni dettagli della sua vita privata, tra cui il lutto che ha affrontato in passato.

Mario Lenti è un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che sta facendo parlare molto. Il pubblico lo nota per il suo profilo maturo e per una storia personale segnata dal lutto. Tra lavoro, famiglia e scelte quotidiane, la sua vita è lontana dai riflettori. Eppure, in studio, ogni dettaglio viene letto con attenzione. In queste settimane, inoltre, sono arrivate anche critiche e sospetti sulle sue frequentazioni. La biografia di Edoardo, discusso cavaliere del trono over Uomini e Donne, chi è davvero Mario Lenti: età, origine e legame con Talsano. Mario Lenti è nato nel 1953 ed è originario di Talsano, rione della provincia di Taranto. Continua a vivere nel suo paese d’origine, scelta che racconta radici solide. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Chi è Mario Lenti: età, moglie, figlia, lavoro e dove vive

