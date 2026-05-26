Pervenute anche le ultime sezioni mancanti | risultati definitivi in tutti i comuni al voto
Sono stati ufficializzati i risultati definitivi in tutti i comuni della provincia di Napoli. Il Ministero dell’Interno ha comunicato i dati delle ultime sezioni mancanti, tra cui quelle di Pompei e Sorrento. Ora sono noti i risultati completi per tutti i comuni della zona.
Sono definitivi i risultati in tutti i comuni al voto in provincia di Napoli. Dal Ministero dell'Interno sono pervenuti, infatti, anche i dati delle ultimissime sezioni mancanti a Pompei e Sorrento. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Completate le operazioni di spoglio in quasi tutti i comuni al voto: mancano all'appello pochissime sezioniLe operazioni di spoglio sono state completate in quasi tutti i comuni della provincia di Napoli, con poche sezioni ancora da scrutinare.
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