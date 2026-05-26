Percorsi in bicicletta nei dintorni di Bologna

Nella zona di Bologna, i percorsi in bicicletta variano tra pianura e collina, offrendo opzioni per diversi tipi di escursioni. La città e i suoi dintorni sono ideali per chi desidera esplorare in modo tranquillo, tra paesaggi naturali, o per chi preferisce itinerari più impegnativi.

Bologna e i suoi dintorni, sono un territorio particolarmente piacevole da esplorare in sella a una bicicletta: grazie alla posizione tra pianura e collina Bologna offre itinerari molto diversi tra loro, adatti sia a chi cerca una pedalata rilassante immersa nella natura, sia a chi preferisce. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Pedalata invernale VELOCE di 15 minuti con il Gruppo di Ciclisti più FORTE di Bologna e dintorni

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